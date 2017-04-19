Teleferiğe lodos engeli

Saatte bin 500 yolcusunu 176 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş’den yapılan açıklamada, “20 Nisan Perşembe günü, şiddetli lodos dolayısıyla tesisimiz kapalıdır. Anlayışınız için teşekkür ederim” denildi. Bursa’da yarın öğle saatlerinden itibaren etkin olması beklenen lodos bugün de etkisini azda olsa hissettiriyor. Özellikle yüksek kesimlerde lodosun etkisi daha da çok hissediliyor.

Kış turizminin kayda değer merkezi 2514 metre rakımlı Uludağ’da lodos etkili oluyor. Oteller bölgesine değin gezgin içeren teleferik seferleri de lodos sebebiyle iptal edildi. Firma göre yapılan açıklamada “Şiddetli lodos dolayısıyla tesisimiz kapalıdır. Anlayışınız için teşekkürler” denildi.