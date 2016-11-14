Teleferikte şaşırtan uygulama

176 kabin ile saatte bin 500 yolcu nakliye kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun aktarmasız teleferik hattı olan Bursa Teleferik, 20 gün içinde ikinci defa alıştırma saatlerini değiştirdi.

Bursa Teleferik A.Ş’den yapılan açıklamada, “14.11.2016 Pazartesi gününden tarihinden itibaren alıştırma saatleri 10.00-17.00 olarak değişecektir” denildi.

Vatandaşlardan tepki

En son alıştırma saatlerini 25 Ekim’de 09.00-18.00 olarak belirleyen Bursa Teleferik A. Ş’nin bu açıklamasına tepki gösteren vatandaşlar, “Kış sezonuna giriliyor. Uludağ’a halk müziği nasıl gidecek. Son sefer 17.00’de mi? Şaka sanırım!. Binenler zengin olduğu için bütün sosyete işi oldu.” dediler

Galibiyet Peker

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