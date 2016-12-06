Telefonla dolandırıcılığa suçüstü

– Kayseri’de telefonla aradığı kişiye kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de telefonla aradığı kişiye kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan H.K, İbrahim Tennuri Mahallesi’nde ikamet eden T.T’yi telefonla arayarak “Kimliğinin bir kuyumcu soygununda kullanıldığını. Zanlıların yakalanması için düzenlenecek operasyon kapsamında evlerinde bulunan paralarını ve altınlarını, güvenlik amaçlı evine gelecek polislere vermesi gerektiğini” söyledi.

Durumdan şüphelenen T.T. olayı polis ekiplerine bildirdi. Para ve altınları almak için T.T’nin evine gelen H.K. suçüstü yakalandı.

Daha önce 3 dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.