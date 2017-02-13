TEMA üyelerinden Başkan Bahçeci'ye ziyaret

KIRŞEHİR (AA) – Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma (TEMA) Vakfı Kırşehir üyeleri, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’yi ziyaret ederek, yapılacak projeler hakkında görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TEMA Kırşehir İl Temsilcisi Sultan Kıymaz ve vakıf üyeleri, Kırşehir de yapılabilecek projeler, ağaçlandırma faaliyetleri ve bu projeleri gerçekleştirmek için nasıl yol izleneceği görüşüldü.

TEMA Vakfı’nın çok sayıda gönüllüsü olduğunu söyleyen Kıymaz, “Gelecek nesillere yaşanılabilir bir şehir bırakmak istiyoruz. Doğasıyla, havasıyla, yeşil alanlarıyla ama her şeyden önemlisi bilinci yüksek bazı değerlerin farkında olan eğitilmiş bir nesil yetiştirmek istiyoruz.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti kaydederek, her türlü yardımı yapmaya devam edeceklerini, TEMA Vakfına maddi ve manevi anlamda destek sunacaklarını ifade etti.