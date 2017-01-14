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TEMA Vakfı İl Temsilciliğinden Kurt'ta ziyaret

14 Ocak 2017 Cumartesi, 16:20

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ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Eskişehir İl Temsilcisi Ergun Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Mutlu, Odunpazarı Belediyesi çalışmalarını yakından takip ettiğini belirti.

Odunpazarı Belediyesi’nin çevreye gösterdiği duyarlılık için de teşekkür eden Mutlu, Kurt’a çalışmalarında başarılar diledi.

TEMA İl Temsilciliğinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurt, Odunpazarı Belediyesi ile çevreci örgütlerin koordineli bir biçimde çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

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