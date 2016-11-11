TEMAD Genel Başkanı Keser:

– “Astsubayların sorunlarını mesleki, statü ve ekonomik olmak üzere üç ana başlıkta toplayabiliyoruz. Bu üç sorun için siyasetle gerekli görüşmeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz”

ÇANKIRI (AA) – Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Ahmet Keser, “Astsubayların sorunlarını mesleki, statü ve ekonomik olmak üzere üç ana başlıkta toplayabiliyoruz. Bu üç sorun için siyasetle gerekli görüşmeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.” dedi.

TEMAD Çankırı şubesinin yeni hizmet yerine taşınması dolayısıyla düzenlenen törene katılan Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ile personelinin ülke için ne kadar önemli ve kritik olduğunun 15 Temmuz’da görüldüğünü söyledi.

Astsubayların sorunlarından bahseden Keser, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin lider kadrosunun dörtte üçünü astsubaylar oluşturuyor. Astsubayların sorunlarını mesleki, statü ve ekonomik olmak üzere üç ana başlıkta toplayabiliyoruz. Bu üç sorun için siyasetle gerekli görüşmeler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ülke için Silahlı Kuvvetler’deki huzurun önemli olduğunu vurgulayan Keser, “Bu sorunların çözülmüş olması Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki iç barışın tesis edilmesi anlamına gelir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içinin huzurlu olması, ülkenin huzurlu olması anlamına gelir. Bu nedenle sorumluluk makamındakilerin sorunlara sahip çıkması ve çözüme katkıda bulunması gerekiyor.” diye konuştu.

Keser, TEMAD olarak 15 Temmuz’da net bir tavır ortaya koyduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

“Nereden gelirse gelsin, darbelere karşıyız. Millet iradesine pranga vurulmasına karşıyız. Bu ülkeyi, bu devleti, bu cumhuriyeti var eden değerlerin yanındayız. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ sözünün arkasındayız. Ne 15 Temmuz’u, ne ondan önceki askeri darbeleri ne de bundan sonraki olabilmesi muhtemelen darbeleri tasvip ettik. Tavrımızı uçaklar havadayken net olarak belirttik.”

Programa, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Abdullah Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, CHP İl Başkanı Fikret Tatlıcı, TEMAD Çankırı temsilcisi Ümmet Gültekin ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.