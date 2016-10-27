Temaşehir Konyada yükseliyor

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) Anadolu’da başlattığı konut hamlesinin ilklerinden Temaşehir Konya Projesi’nin tanıtım toplantısını yaptı.

Tanıtım toplantısında konuşan TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, hedeflerinin konut projelerini Anadolu’ya taşımak olduğunu söyledi. Dereli, “Daha önce Çanakkale, Kırklareli ve Çorum’da grup projelerini geçekleştirdik. En son İstanbul’da Varlı Tepecik projesini tamamlayarak Konya’daki çalışmalarımıza başladık. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile birlikte karşınıza TEMAŞEHİR Konya projesini getirdik” dedi.

Emlak Ev GYO Genel Müdürü Murat Kurum ise önceliklerinin İstanbul’daki kaliteli ev anlayışını Konya’ya getirmek olduğunu belirtti. Kurum şöyle konuştu:

“Bu projeyle birlikte Anadolu’da Denizli ile başlayarak Ankara, Nevşehir, Niğde ve Konya’ya geldik. Emlak Konut yüzde 49 TOKİ’ye yüzde 51 de halka açık Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı ve takdir büyüklüğü takriben 19 milyar dolar civarında ve bu büyüklüğüyle birlikte şuan Borsa İstanbul’da operasyon görebilen 15.büyük işyeri. Konya projesinde 350 birincil etapta egemen bölüm satışa sunmuştuk bunun da yüzde 70’e yakını yine birincil etapta bu kampanyayla birlikte satılmış oldu. Bu da bize şunu gösterdi, Emlak Konutun gerçekten kalitesinin, markasının Anadolu’da bir karşılığı olduğunu gördük ve biz bu açıdan oldukça hoşnut olduk.”

“Konya ekonomisine büyük bedel katacak”

Emlak Ev GYO Genel Müdürü Kurum, Konya’da konut satmak istatistiklerine değinerek, potansiyeli olan bir şehre nitelikli konutlar kazandıracaklarını kaydetti. Kurum, “Konya Anadolu’da orta ve orta üstünde kişi başına düşen gelire de baktığınızda burada da görülür. Fiilen potansiyeli olan bir kent. İnşallah bizim memleketimiz daha da iyi hallere gelecektir diye düşünüyoruz. Konya’ya gelirken burada kar amacını en son düşündük. Yani başlıca amacımız hakikaten gelip burada sosyal alanlarıyla camisiyle okullarıyla yeşil alanıyla bir proje gerçekleştirmekti. Bu projeyi de bedeliyle gittik TOKİ’den satın aldık ve gerçekten bu donatıların içerisinde barındırsın ki öbür bir yaşam alanı sunsun diye ihale dosyamıza bunların hepsini gerekli ayla getirdik. Çıktık ve bugün başarılı bir proje olduğunu doğrusu bu ilgiden görüyoruz.Bu cins projeleri bizim şehrimize bence kazandırmamız gerekiyor ancak bu hem istihdam alanında hem de işsizlik alanında Konya’ya ve Konya ekonomisine büyük bedel katacaktır. Bu ve bunun gibi projeleri de bizde üstümüze düştükçe yapmaya çalışacağız, gayret edeceğiz” diye konuştu.

“Meram’a ivme kazandıracak proje”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise projenin Meram’a ivme kazandıracağını söyledi. Toru, “Meram Belediyesi olarak 5 farklı bölgede toplam 1 milyon 400 bin metrekarelik bölge üstünde 10 bin konutu kapsayan ‘Dönüşüm Meram’ adını verdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Lansmanı yapılan projemizde mutasyon projemizi destekleyici bir egzersiz ve fazla önemsiyoruz. Yeni belediye hizmet binamız, kaymakamlık binamız, bu bölgedeki sosyal donatılar, ticaret alışveriş merkezleri, sosyal kültürel tesislerle birlikte bu yeni proje bölgeye çok önemli derecede ivme kazandıracak” biçiminde konuştu.