Tematik meslek liseleri geliyor

İSTANBUL (AA) – İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, ihtiyaca göre tematik mesleki eğitim liseleri kuracaklarını bildirdi.

Türkiye’de 3 bin 290 meslek lisesi olduğunu belirten Yelkenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada bunlardan 320’sinin İstanbul’da bulunduğunu anlattı.

Okul-sanayi eşleşmesi



Şimdi organize sanayi bölgeleri dışında açılan meslek liselerine de teşvikler verildiğini kaydeden Yelkenci, şöyle devam etti:

“Genel yapı içinde mesleki teknik liselerinin sayısını artırmak çok kolay değil. Bizim İstanbul olarak iki projemiz var. Biri tematik lise, diğeri ise okul-sanayi işbirliği İstanbul projesi. Bakanlığımızın koyduğu vizyona uygun olarak düşündüğümüzde mesela okul-sanayi işbirliği İstanbul modeli projemiz. Yani sektörle okulu eşleştiriyoruz. Sektör o okulun hamisi oluyor. 82 tane protokolümüz var. 35 tane hamisi olan okulumuz var bu anlamda. Bu yetmez sahada yaptığımız görüşmeler sonucunda doğan bir ihtiyaç olarak bakanlığımızla görüşerek tematik meslek liselerinin önünü açtık. İhtiyaca göre tematik mesleki eğitim liseleri kuracağız.”

Yelkenci, bu noktada 1 Eylül 2016’da çıkan Özel Program Uygulayan Proje Okulları Yönetmeliği ile ilgili olarak orada tematik meslek lisesi açabilmekle ilgili “Tek alanda eğitim yapan meslek lisesi açılabilir, proje okulu olarak açılabilir” maddesi konduğunu vurguladı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Yelkenci, projeyi şöyle açıkladı:

“Mesela çip üreteceksiniz. Doğru yetişmiş personele ihtiyacınız var. Bununla ilgili bu desteği sağlıyoruz. Yasal altyapıyı oluşturuyoruz, sektör de bize gerekli desteği veriyor. Bir ihtiyaca binaen bu okulu açıyoruz, sadece diyelim ki dijital meslek lisesi, atıyorum teknoloji meslek lisesi. Mesela İSO (İstanbul Sanayi Odası) ile görüştüğümüz bir şey bu.”

“Futbol altyapı sistemi gibi”



İşveren bu öğrencileri istihdam ettiğinde de sonuçta büyük teşvikler alacağını belirten Yelkenci, “3- 4 yıl süren teşvikler var. Sigortadaki işveren payının ödenmesi gibi. Aynı futbol takımlarının altyapı için kurdukları sistem gibi tematik meslek liseleri onların altyapıları olacak.” dedi.

Ömer Faruk Yelkenci, sözlerini “Böylece onlar hazır insan kaynağını bulmuş olacak, biz de çocuklarımızın istihdam edilmesini sağlayacağız. Bu da mesleki teknik liselerine ilgiyi artıracak. Mesleki teknik eğitim bu şekilde çoğalacak. İstanbul Valiliği, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizim yaptığımız proje ile mesleki teknik eğitimde yüzde 10 olan istihdam oranlarının yüzde 24’lere çıkarmayı planlıyoruz.” diye tamamladı.