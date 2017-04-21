Temizoda, Biyoteknoloji, Analiz ve Laboratuvar Fuarı’nda sektör değerlendirildi

22 Nisan tarihine dek İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda sürecek olan fuarda 220 firma ve marka yer alıyor. Fuarda afiyet sektörü, hap endüstrisi, laboratuvarlar, Ar-Ge laboratuvarları, üniversiteler, hastaneler, sivil ve askeri elektronik sanayi, gıda ve tarım endüstrisi sektörünün gelişmeleri ele alınıyor ve sergileniyor. Fuarın birincil gününde ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, katılımcı firmaların temsilcileri sektör hakkında değerlendirmelerde bulundu. Firma temsilcileri, Türkiye’nin sektördeki yeri, yaşanılan sorunlar, gelişmeler ve fuar hakkında görüşler belirttiler.

Tetra firmasının Bölge Satmak Müdürü Mehmet Özulu, ”Fuarın birincil günü hoş geçti. Sektörümüzün daha önce ihtiyaç duyduğu bir fuar. Bizim sektörümüz genel anlamda yüksek teknolojili ürünlerin ticareti ile ilgili olduğu için her zaman ilerlemeye açık. Önümüzdeki yıllarda mutlaka ilerlemeler olacaktır. Sektör olarak amacımız, ithalat ağırlıklı sektörümüzün iç piyasalarda üretime dönmesinin temin etmek ve Türk malı üretimlerin olmasını sağlamak. Biz, ithalatçı firmayız. Genel anlamda Ar-Ge alanında yapılan tüm çalışmalarda bizim sektörümüzün ürünleri kullanılıyor. Her sektörde Ar-Ge amaçlı yapılan çalışmalarda, bu sektörün ürünleri yoğun olarak kullanılıyor.Umuyoruz ama önümüzdeki kısa ve orta vadede Türk ürünleri sektörde yerini alır” dedi.

”Devletin bu alanda teşviki gerekiyor”

Laboratuar cihazları denildiğinde çok geniş bir alanı yayıldığını vurgulayan Prizma Laboratuar Ürünleri firmasının kurucu ortağı Ayhan Uçkun, ”Medikal dışı laboratuar cihazlara yük veriyoruz, bunlar araştırma ile alaka cihazlar. Bu fuarda bu cins firmalar toplamış durumda. Sektörümüz çok dinamik. Diğer üretim yapan sektörlere altyapı oluşturan sektör. Onların Ar-Ge çalışmalarına takviye veren sektör. Dünyadaki teknolojik gelişmeyi Türkiye’ye getirme özelliği var. Gıda, tarım, hap gibi endüstrilerde ürünlerin güvenliğini, insan güvenliğini, insan sağlığını korumakta ve çevre ile ilgili faaliyetlerde çevre koruyucu özellikler sağlıyor. Bu konudaki teknolojileri geliştiriyor. Ayrıca imal maliyetlerini düşürüyor. Devletin bu alanda teşviki gerekiyor, Ar-Ge’ye daha çok pay ayırması gerekiyor. Destekler geldiğinde ihracatın bu sektörde artacağına inanıyorum” diye konuştu.

”Önümüzdeki dönemde yerli ürünler birazcık daha güçlenecek ve sektörümüzde bir miktar yerlilik aratacak diye düşünüyorum”

Fuar, bilhassa sektörümüzün uzmanlaşma fuarlarında bir tanesine olma yolunda ilerliyor diyen Çalışkan Laboratuar Ürünleri firmasının yetkilisi Alper Işine Düşkün, ”Bu sene fuarın 2’ncisi düzenleniyor. 2’nci kez yapılması ayrıca tartı talep ediyor. Laboratuar cihazları ve temel laboratuar malzemeleri sektöründe etkinlik gösteriyoruz. Bu sektörün önümüzdeki yıllarda da büyüyeceğini ve yerlileşeceğini düşünüyorum. Özellikle ithal ürün karşılayan firmalar olarak, Türkiye’de bir tedarik zorlandığımız için üretim yolunu tercih ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yerli ürünler birazcık daha güçlenecek ve sektörümüzde bir tedarik yerlilik aratacak diye düşünüyorum. Yerli üretici olduğumuz için, yerli imalatçı olma yolunda faaliyet gösterdiğimiz için ilk olarak, ithalatın önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla ülkemizde kalacak bir katma değerden bahsedebiliriz. Bu anlamda da Türkiye ekonomisine bir katkı maddesi sağlayacağız diye tahmin ediyorum. Uzun vadedeki amacımız, ihracat arttırmak ve bu sayede ülkemizin cari açığının kapanması yönünde bir tedarik katkımız olacak diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

”Türkiye biyoteknolojide gecikmiş bir ülke”

Türkiye’nin biyoteknolojide gecikmiş bir ülke olduğunu dile getiren Sartonet Seperasyon Teknolojileri firmasının Genel Müdürü Ömer Toprak, ”Bu gecikmeyi süratle kapatmaya çalışıyor. Güzel yollar alınıyor diye düşünüyorum. Itinalı ve güzel bir fuardayız. Türkiye biyoteknoji konusunda yıllardan beri yerinde saydı. Bugünkü hükümet bu konuya çok ciddi teşvik veriyor. Yıllarca yerinde duran biyoteknoloji konusu aniden canlandı. Firmamız 148 yılık bir firmadır. Hassas terazileri ile ün yapmış ve rekorlar kitabına girmiş firmadır. Bitmez Tükenmez kalemle koyduğunuz noktada bıraktığınız mürekkebin miktarını ölçebilecek hassasiyette teraziler üretebilen bir firmadır. Keza bir üniversite ile çalışmalarda bulunup membran filtreyi buldu. Membran filtre; insan derisi ile benzer özelliği gösteren filtrelerdir. Filtreyi ilgilendiren çok öbür ürünler üretmeye başladı” şeklinde konuştu.