Tendürek şehidinin eşine acılı haber verildi

Tendürek Dağı’nda PKK’lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit düşen Hataylı 23 yaşındaki Bilirkişi Çavuş Mehmet Gücüyetmez’in Sızı’daki evinde eşi Tuba Gücüyetmez’e acı haber verildi. Haberin alınmasının ardından eve Türk bayrağı asılırken, ev önünde ambulans hazırlanmış bekletildi. Şehidin 2 aylık evli olduğu öğrenildi.

öte yandan, aynı çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Alper Seven’in takriben 1,5 ay önce Neslihan Seven’le hayatını birleştirdiği öğrenildi. Şehidin sosyal medya sitesinde paylaştığı düğün fotoğrafları da ortaya çıktı. Şehidin naaşının yarın Erzurum’da düzenlenecek törenin arkasından memleketi Muğla’ya gönderileceği öğrenildi.