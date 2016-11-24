TEOG 1. Dönem sınavları başladı

Ulusal Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8’inci derslik öğrencilerine karşın 23-24 Kasım’da yapılacak merkezi karşılıklı sınavlara Türkiye genelinde 1 milyon 190 bin 826 öğrenci katılırken, Konya’da ise 34 bin 130 öğrenci girecek.

İlköğretim 8. sınıfların, okumak istedikleri liseyi kazanmak için girdikleri TEOG sınavı bütün Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da başladı. Sabahın erken saatlerinde çocuklarını sınava girecekleri okula getiren veliler de minimum çocukları değin heyecanlıydı. Sınavdan meydana çıkan öğrenciler, heyecanlarını kendilerini bahçede bekleyen anne babalarına sarılarak gidermeye çalıştı.

Sınavın yapıldığı okullardan Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu Müdürü Erdinç Sarıca yaptığı açıklamada, “Türkiye’de 1 milyon 200 bin öğrenci TEOG sınavına giriyor. Okulumuz da ise 383 öğrenci bugün sınav da ter döküyor. Öğrencilerimiz, sene başından itibaren sınava epeyce iyi bir şekilde hazırlandılar. Kendilerinin kişisel yaptıkları çalışmaların haricinde, okul olarak, öğretmenlerimizin gerek destekleme, yetiştirme kurslarında verdikleri takviyeler, gerekse ders haricindeki verdikleri ekstra bilgilerle, çocuklarımız donatıldı ve bu sınava en iyi şekilde hazırlandı” dedi.

Çocuklarına güvendiklerini dile getiren veliler de, her fırsatta onların yanında olduklarını söyledi. en az çocukları değin heyecanlı olduklarını da söyleyen veliler, şimdiki sınav sisteminden epeyce hoşnut olduklarını açıklama etti.

Bir başka veli olan lise öğretmeni Fatih Cancan ise sınav sürecinin fazla erken başladığını oysa veliler olarak bunun bilincinde olduklarını ve ders çalışmaları için imkanlar sağladıklarını belirtti.

Sınava giren öğrencilerin bazıları Türkçe’de zorlanırken, bazıları da Matematik alanında zorlandıklarını açıklama etti. Sınava, dershane ve okudukları okulun hafta sonu kursların da hazırlandıklarını da dile getiren öğrenciler, ailelerini mahcup etmeyeceklerini kaydettiler.