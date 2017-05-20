TEOG ikinci dönem mazeret sınavları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı kadar TEOG ikinci dönem sınavları 26-27 Nisan’da gerçekleştirilmişti. Merkezi ortak sınavlarına katılamayan ve bildiren öğrencile için ikinci dönem bahane sınavları başladı.

Sınava giren öğrenciler, saat 08.30’da itibaren sınav salonlarına antre yaptı. Ilk gün oturumu Türkçe sınavıyla saat 09.00’da başladı. TEOG sınavlarının ilk gün oturumunda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Etik Bilgisi derslerinin sınavları gerçekleştirildi. Imtihan süresi 40 dakika olurken, imtihan arası ise 30 dakika olarak yapıldı. Öğrenciler, 3 bambaşka sınavda ter dökerken velileri de kapıda heyecanla bekledi.

“Çocuklarımıza bol bol dua ediyoruz”

Sınava giren oğlunu bekleyen Emine Topçu, “Çocuğum 7 buçuk aydır okula gidemiyor, evdeydi. Derhal telafi sınavına getirdik.İnşallah başarılı olur tüm öğrencilerimiz. Hakkında hayırlısı neyse o olsun. Ben fazla destekledim çocuğumu ama maalesef çocuğumun psikolojisi fazla bozuldu. Ben de o yüzden üzerine gitmedim. Psikolojik depresyon yaşadı. Hiçbir derse çalışmadı lakin inşallah ne alırsa olsun. Heyecanlıyım bağlı bol bol dua ediyoruz çocuklarımıza. Bütün çocuklarımız inşallah başarılı olur” diye konuştu.

8’inci sınıf öğrencisi Ömer Faruk Gayretli, “Sınavım iyiydi. Şiddet değildi, kolaydı. Zatürre olmuştum. Bir iki yanlışım çıkabilir ola ki. Belli olmadığım sorular var. Heyecan değil, birinci TEOG’dan sonradan kalmadı“ dedi.

“Hedefim iyi bir Anadolu Lisesi’ne gitmek”

Türkçe sınavından sonra matematik sınavına girecek olan Taha Minik, “TEOG sınavına gireceğim. Parmağım kırıldığı için sınavına kaldım. derhal Türkçe sınavına gireceğim. Heyecan var. Güzel çalıştım. Azıcık daha fazla zamanımız vardı diğer arkadaşlarımıza tarafından lakin güzel geçeceğini umuyorum. Hedefim iyi bir liseye, Anadolu lisesine gitmek.İnşallah giderim” dedi.

“5 dakikada 7 soru yaptım”

Soruların akıcı olduğunu söyleyen 8’inci derslik öğrencisi Selen Erdoğan, “TEOG, gerekçe sınavına geldim. Bence sorular kolaydı. Türkçe’ye girdik hemen şimdi. Şimdi matematiğe gireceğiz. Sorular akıcıydı bayağı. 5 dakikada 7 soru yaptım. Hastalanmıştım, bronşit oldum. O yüzden gelemedim” dedi.

Okul bahçesinde sınava giren oğlunu bekleyen Nesibe Sevimli, “İşte olduğu kadar 1 ay evvel girseydi sınava daha iyi olurdu. Biraz stres yaptı lakin inşallah başarılı olur.Çalıştı sayılır. Çocuklar ne dek çalıştıysa o da pek çalıştı sayılır. Ben de coşku birazcık var emrindeki, başarılı olsun istiyorum. İyi bir liseye gitsin. Baht tabi. Nasıl olursa artık” dedi.

Caner Sönmez