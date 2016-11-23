TEOG sınavı

ANKARA (AA) – AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Sefa Yıldırım, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavına (TEOG) girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Yıldırım, mesajında, geleceğin teminatı olan çocukların eğitim hayatları için önemli bir aşama olan TEOG sınavında tüm öğrencilere başarılar ve kolaylıklar dilediğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik 23-24 Kasım tarihlerinde sınav yapılacağını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

“Bu sınav çocuklarımızın geleceği için önemli. Bu nedenle rahat ve güven içerisinde bir sınav geçirmeleri için tüm vatandaşlarımıza sorumluluk düşmektedir. Sınavı etkileyebilecek yüksek ses ve gürültü problemleri konusunda vatandaşlarımızın hassasiyet göstereceklerine ve duyarlı davranacaklarına olan inancım tamdır.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın başarılı bireyler olarak milletimize, ülkemize hizmet etmelerini arzu ettiğimiz çocuklarımızın emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyor, eğitim hayatları için önemli bir aşama olan TEOG sınavında tüm öğrencilerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum.

Sınavda görev alacak yönetici ve öğretmenlerle, sınavın güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olan güvenlik güçlerine ve yerel makamlara da kolaylıklar dilerim.”