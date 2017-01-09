TEOG'da başarılı olan öğrenciler bisikletle ödüllendirildi

SİVAS (AA) – Ulaş Kaymakamı Orhan Altun, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavında başarılı olan 4 öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi.

Kaymakamlık Konferans Salonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Altun, öğrencilerin bir yıl önce yapılan TEOG’a göre ortalama 9 puan artırdıklarını belirterek, ilçenin TEOG ortalamasının ilk defa il

ve Türkiye ortalamasının yaklaşık 7 puan üzerine çıktığını ifade etti.

Öğrencilere ikinci dönem yapılacak TEOG’a kadar düzenli ve disiplinli bir şekilde ders çalışmalarını, bol bol kitap okumalarını

ve kendilerine bir hedef koymalarını tavsiye eden Altun, “Bu hedefi gerçekleştirmek için mutlaka istikrarlı bir

şekilde azim ve kararlılıkla çalışmalısınız. Destekleyici ve yetiştirici kursları verimli bir şekilde değerlendirmeli, yardımcı eğitim materyallerini kullanmalı, öğretmenleri dinlemeli ve ödevleri günlük yapmalısınız.” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan ise Altun’a eğitim camiasına ve öğrencilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Törene, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezi̇k ve Fehmi Doğan, Baharözü İlk/Ortaokulu Müdürü Mustafa Tepeci̇k, Vali Lütfi Tuncel

Ortaokulu Müdürü Ramazan Baker ve öğrenciler katıldı.