Tepebaşı Belediyesi, sebze ve meyve üreticilerini bilgilendirdi

– Tepebaşı Belediyesi meyve ve sebze üreticilerini, budama ve aşılama konularında bilgilendirdi

ESKİŞEHİR (AA) – Tepebaşı Belediyesi Tarımsal Destek Danışma Birimi, meyve ve sebze üreticilerini, budama ve aşılama konularında bilgilendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmalarla üreticilere destek olmanın hedeflendiği bildirildi.

Belediye yetkililerinin, meyve ağaçlarında göz ve kalem aşıları ile budama çalışması yaparak, bağ ve bahçelerde uygulamalı olarak üreticileri bilgilendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda kırsal kalkınmaya destek için çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.