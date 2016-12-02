Tepebaşı Belediyesi yönetmen Uluçay'ı andı

ESKİŞEHİR (AA) – Tepebaşı Belediyesi, “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” filminin senarist ve yönetmeni Ahmet Uluçay’ı anmak için söyleşi düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleşen söyleşide konuk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Oyuncusu Aysel Yılmaz katıldı, söyleşi öncesi Uluçay’ın, “İnci Deniz Dibinde” ve “Exorcist” adlı kısa filmleri gösterildi.

Söyleşide konuşan oyuncu Aysel Yılmaz, Ahmet Uluçay’ın bir sanatçının taşıması gereken her türlü özelliği taşıdığını belirterek, Uluçay’ın yönetmen ve senaristliğinin yanında romancı, şair ve ressam olduğunu kaydetti.

Yaşam öyküsünü anlattığı “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” ile Türkiye’de ve dünyada çok sayıda ödülün sahibi olan Uluçay, 30 Kasım 2009 tarihinde hayatını kaybetmişti.