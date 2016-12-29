Tepebaşı Belediyesinden yılbaşı denetimi

ESKİŞEHİR (AA) – Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesi iş yeri denetimlerini sıklaştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olan başta kuru yemiş, meyve ve tatlı satışı yapan iş yerlerinde vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimlerde işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarına bakan ekipler, vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı esnaftan alışveriş yapmalarını istedi.

Karşılaşılacak herhangi bir olumsuzlukta “444 44 26” numaralı Mavi Masa istek ve şikayet hattına veya “3201444” numaralı telefona ulaşılması gerektiği bildirildi.