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Tepebaşı Çocuk Senfoni Orkestrası, Bergama'da sahne alacak

27 Ocak 2017 Cuma, 16:35

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ESKİŞEHİR (AA) – Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, İzmir’in Bergama ilçesinde yarın konser verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Venezüella’da çocukları kötü alışkanlıklardan kurtararak müzikle tanıştıran ”El Sistema” projesinin bir modeli olan ”İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası”, Bergama Belediyesinin daveti üzerine ilçeye gidecek.

Bergama Kültür Merkezi’nde saat 14.00’da düzenlenecek olan konsere 909 çocuk katılacak.

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