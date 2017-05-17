Terakki Vakfı Okullarında kütüphane şenliği

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri göre her sene düzenlenen Kütüphane Şenliği; Tepeören yerleşkesinde 2 – 5 Mayıs, Levent yerleşkesinde 8 – 12 Mayıs tarihleri aralarında gerçekleşti. Terakkili öğrenciler, ‘Çocuklar için Felsefe’ kavramının en manâlı temsilcilerinden olan Felsefeci, Eğitimci ve Yazan Nuran Yelken Direği’in atölye çalışmasına katıldı. Tepeören yerleşkesinde ilkokul 1 ve 4. sınıf, Levent yerleşkesinde ise 1. sınıf öğrencilerinin yer aldığı çalışmada Yelken Direği; ‘farklı-aynı’, ‘benzer’, ‘varlık’ ve ‘felsefe’ kavramları üzerine öğrencilerle düşünme çalışmaları ve uygulamaları yaptı.

Tepeören yerleşkesinden ilkokul 1. derslik öğrencileri, okudukları ‘Yeşil’ adlı kitabın yazarı Çiğdem Odabaşı’yla interaktif bir söyleşide bir araya geldi. Odabaşı, doğayı koruma ve doğada yaşam hakkında bilgi verdikten daha sonra öğrenciler, çevre kirliliği konusuyla ilgili çözüm önerileri üretti.

Her iki yerleşkeden ilkokul 3. derslik öğrencileri, ‘Kitap Doktoru’ isimli kitabın yazarı ve çizeri Rıfat Batur’la buluştu. Terakkili öğrencilerle interaktif bir söyleşi gerçekleştiren Batur, kitap okumanın önemini ve kitapları sevme serüvenini tiyatral bir şekilde aktardı. Gerisinde öğrenciler, kitaplarını Batur’a imzalattıktan daha sonra söyleşi sona erdi.

Yazan Göknur Birincioğlu, Hayal Atölyesi etkinliğinde her iki yerleşkede ilkokul 2. derslik öğrencileriyle ‘Sobe Ben Penelope’ kitabı hakkında söyleşti. Terakkili öğrenciler, bu söyleşide meslekler hakkında veri edindi ve merak ettikleri sorulara yanıt aldı.

Ortaokul 5. derslik öğrencileri, her iki yerleşkede Türkçe Bölümüyle müşterek planlanan etkinlikte Drama Eğitmeni ve Oyuncu Açlık Suriçi’yi misafir etti. Türkçe derslerinde okudukları John Boyne’nin “Yanlışlıkla Dünyanın Değişik Ucuna Uçan Çocuk” adlı kitabın bir çalışması olan bu etkinlikte öğrenciler, kitaptaki kahramanın hayatını nasıl devam ettireceğine dair düşüncelerini dağıtılan kartlara yazdı.

Tepeören Yerleşkesinde ortaokul 5. derslik öğrencileri Yazan Feyza Hepçillingirler’le, okudukları ‘Off, Dilim’ kitabı üstüne söyleşti. Öğrenciler bu söyleşide, Türk dili ve okuma kavramı hakkında bilgi edindikten sonra yazara kitaplarını imzalattı. sonradan, ortaokul 8. sınıf öğrencileri, Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü ile bir araya geldi. Öğütçü, öğrencilerle Orhan Kemal ve Türk Edebiyatı üzerine sohbet etti.

Ayrıca, ortaokul Türkçe bölümünün geleneksel çalışmalarından ‘Öykü Yazma Yarışması’nın bu sene on ikincisi kütüphane şenliği çerçevesinde gerçekleşti. Yazarlar Feyza Hepçilingirler, Semih Gümüş, Oya Adalı ve Türkçe Bölümü Başkanı Handan Kızıl’ın seçici kurulda yer aldı. Ödül törenine katılan lise Türk Dili ve Edebiyatı Birim Başkanı Dilek Özçelengir, okumanın yazmayı beslemesi ve edebiyat öğretmenlerinden Şair Gonca Özmen, kreatif düşüncenin yazma eylemine katkısı üzerine öğrencilerle kısa bir söyleşi yaptı.

‘Öyküler Anlatsın’ adlı kitabın derleyeni ve Terakki mezunu İshak Reyna, Levent yerleşkesi ortaokul 8. derslik öğrencileriyle ‘okumak ve yazmak’ hakkında konuştu.

Çocuk yogasından domates yetiştirme etkinliğine

Levent yerleşkesinden ilkokul 2. sınıf öğrencileri, kreatif drama öğretmeni ve yazar Hafize Çınar Güner’le çocuk yogası etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler bu etkinlikte, Güner’in yazdığı ‘Aslan’ın Doğum Günü’ adlı kitapta bulunan öyküyü dinleyerek öyküye yerinde yoga hareketlerini yaptı.

Levent yerleşkesinde ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin seramik dersinde yaptığı ‘Kitap Desteği’ konulu seramik çalışmaları sergisi ve 1 – 4. derslik öğrencilerinin ‘Kitap Sevgisi’ konulu fotoğraf sergisi hafta her tarafında sergilendi.

Tepeören yerleşkesinde lise öğrencileri, okuma eyleminde farkındalığı amaçlayan ‘Her Şeyi Bırak, Oku’ etkinliğinde belirlenen saatte her şeyi bırakıp sınıflarında kitap okudu. Ayrıca Liseli gençler, 4, 5 ve 6 yaş seviyesindeki Terakkili miniklere bahçede öykü ve masallar okudu.

Levent yerleşkesinde 1 – 4. sınıf öğrencileri, okuyup beğendikleri bir kitabı hazırladıkları görsel sunumlarla kendilerinden minik yaş seviyesindeki arkadaşlarına sınıf ortamında tanıttı.

Levent yerleşkesinde ortaokul 5. derslik öğrencilerinden oluşan ‘Şiirler Sahnede Kulübü’ öğrencileri, Mehmet Güler’in ‘Çocuk Kitaplığında Sabahleyin Tartışması’ öyküsünü tiyatrolaştırarak ‘Okuma Radyosu’ biçiminde ilkokul kütüphanesi dar okuma odasında arkadaşlarına sundu.

Tepeören yerleşkesi kreş 4, 5 ve 6 yaş çocukları, doğayla ilgili farkındalığı çoğaltmak için düzenlenen domates yetiştirme etkinliğine katıldı. Çocuklar, öncelikle domatesin yetişme hikayesini dinledi. Ardından, domatesin yapısını inceledi. Faaliyet sonunda öğrendikleri yeni bilgileri domates tohumu ekerek pekiştirdi. İlkokul 1. sınıf öğrencileri, Levent yerleşkesinden ilkokul ve ortaokul seviyesindeki Çizgi Film Kulübünün hazırladığı ‘Benim Evim Kitaplık’ çizgi filmini izlediler.

Levent yerleşkesinden çocuk yuvası 6 yaş çocukları, Masal Abla Kitap Tiyatrosu’nun hazırladığı kitap sevgisi, kitap okuma alışkanlığı ve tasarruf yapma konularının işlendiği ‘Benim Kitap Hazinem’ adlı tiyatro oyununu; her iki yerleşkeden ilkokul 4. sınıf öğrencileri ise Sözcük Çocuk Oyunları Atölyesi’nin ‘Mary Poppins’ oyununu izledi. Benzer isimli kitaptan oyunlaştırılan Mary Poppins; çocukların hayal ve hafıza dünyasına seslenerek onları eğlendirirken bununla beraber da kitaptaki temalar hakkında düşündürme ve merak uyandırma üzerineydi.

Tepeören yerleşkesinde ilkokul öğrencilerinin piyano ve keman dinletilerinin yanı sıra ortaokul gitar grubu öğrencileri; Levent yerleşkesinde ilkokul ve ortaokul seviyesindeki perküsyon grubu öğrencileri, lise seviyesinde Terakki Rock Orkestrası ve Terakki Brass Band Grubu öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Terakki Vakfı Okullarında kütüphane şenliği; bir fazla yayınların katılımıyla sona erdi. Kitap stantlarını belli program kapsamında gezen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, bu stantlarda kendi yaş ve seviyelerine yerinde olan kitapları analiz fırsatı buldular.