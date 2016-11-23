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Terhisine 50 gün kala şehit oldu

Şemdinli’de Derecik beldesi Kilit Tepe askeri üs bölgesine terör örgütü PKK göre akşam saatlerinde hamle gerçekleştirildi.

23 Kasım 2016 Çarşamba, 21:14
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Şemdinli’de Derecik beldesi Kilit Tepe askeri üs bölgesine terör örgütü PKK göre akşam saatlerinde hamle gerçekleştirildi. Saldırıda ağır yaralanan Piyade Tankçı Er Oğuzhan Karaca, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Erzurumlu şehidin acı haberi Şükrüpaşa semtindeki ailesine askeri yetkililer kadar ulaştırıldı. Oğuzhan Karaca’nın Melek- Âlem Karaca çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olduğu belirtildi.
Şehidin cenazesi Van’da yapılacak törenin peşinde memleketi Erzurum’da toprağa verilecek. Bekar olan ve sivil hayatında kaportacılık yapan şehit Oğuzhan Karaca’nın, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta sevgilisi ‘Zeynep’in’ adını mermilerle yazdığı görüldü. 

Ahmet Akbuğa
 

gün kala Oldu şehit terhisine

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