Terlik davasına komşu ve akraba tepkisi

Denizli’nin Honaz ilçesi Haydar mahallesinde terlik fırlattığı için oğlu göre mahkemeye bahşedilen Şenay Güzel’e, Türk Canice Kanunun 86’ncı maddesinde yer alan ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan 2 ila 5 sene arasında hapis cezası istemiyle dava açılmasına komşusu ve eniştesi tepki gösterdi.

Denizli’nin Honaz ilçesinde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda 62 yaşındaki Şenay Hoş tartıştığı oğluna terlik fırlatması sonuncu, oğlu Halil Güzel’in (38) şikayetçi olması üstüne anneye ‘kasten kolay yaralamaya teşebbüs’ suçundan 2 ila 5 sene arasında hapis cezası istemiyle dava açılması ve terliğin davada ‘silah’ sayılması hem komşusu hem de Güzel’in eniştesi tarafından tepkiyle karşılandı.

Güzel’in komşusu 70 yaşındaki Hüseyin Çelik, “Temiz bir kadın, böylece kötü bir bayan değil, ben böylece kötülüğünü görmedim, iyi insandır. Örneğin ben burada yalnız kalıyorum, benim hanım vefat etti, bana her şeyi getirir, verir. Pek hasar verecek bir insan değildir. Oğlu ikinci bir izdivaç yaptı. Birinci evlilikten kalan çocuklarına bile bu bayan bakıyor. Çocuklardan biri hala lisede okuyor, bütün masraflarını bu kadın karşılıyor. Görünüyor, yalan söyleyecek değiliz” diye konuştu.

İddianamenin kabul edilmesine tepki belirten Şenay Güzel’in eniştesi 55 yaşındaki emekli asker Mustafa Kaya, “Kendisi benim baldızım olur, bir insandır. Sahiden oğlu da iyi bir insandır ama nerden kaynaklandı, nasıl oldu, uzun öykü, kendilerinden öğrenseniz daha iyi olur. Küçük bir mesele, oğlan annesine kızıyor. Benim hanıma niye söz söyledin gibisinden, o anda annesinin üzerine yürüyor. Annesi de üzerime gelme diye terlik fırlatıyor. Onun için de oğlan, karakola şikayete gidiyor, annesinden şikayetçi oluyor. Annesi de ardından gidiyor, o da şikayetçi oluyor. Olay bundan ibarettir. Moralleri fazla bozuldu sözde kendisi televizyonlara çıkmış gibi, sahiden böylece bir şey yok. Torunlarına o baktığı için, şu anda torunları falan da fark etti baya bir üzüldü. Zaten oğullarına torunları yıllardır kendisi bakıyor. Ufak yaştan beri yalnız kaldılar. Çocukların annesi ile babası ayrıldı, daha sonra torunlarına hep bizim baldız baktı. Baldızımın oğlu iki sene önce Buharkent’en evlendi” biçiminde konuştu.

“Fazla şaşırdık, bu nasıl hak”

senelerdir ayrıca baldızını ayrıca de oğlunu tanıdığını gösteren Kaya, iddianamenin kabul edilmesine tepki gösterdiler. Kaya, “insan ister istemez şaşırıyor. Ben bu kanuna şaşırdım böyle şey mi olur. Geçen cümbür cemaat fark etti, hatta televizyonlara bile çıktı, bayan etekli diye dövdü, ona bir şey yok, girdi çıktı. Bir insan oğluna terlik fırlattı diye, 2 yıl ila 5 yılla yargılanıyor. Bu nasıl hak, nasıl bir düşünce bilmiyorum” diye tepki gösterdi.