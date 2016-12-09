Terlik davasında beraat eden anne mahkemede gözyaşlarına boğuldu

Honaz ilçesinde meydana gelen olayda aynı binada oturan 38 yaşındaki oğlu Hasan Hoş’le tartışan 62 yaşındaki Şenay Güzel bu sırada ayağındaki terliği çıkararak oğluna fırlatmıştı. Halil Hoş ise sonradan polis merkezine gitgide artarak annesinden şikayetçi olmuştu. İfadelerin arkasından olayı soruşturan savcı, anne Hoş’in fırlattığı terliği ‘silah’ sayarak ‘mahsus kolay yaralamaya girişim’ suçundan iddianame hazırlamıştı. Güzel hakkında hazırlanan iddianame Denizli 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Güzel’in 2 ile 5 sene arasında hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava bugün görüldü.

Duruşmada söz bahşedilen Şenay Güzel, hakimin terliği niçin attığı şeklindeki sorusuna “Oğlum karısını da yanına alıp önceki husumet nedeniyle benimle ağız dalaşı etmeye geldi. Üzerime gelince de terliği fırlattım. Kabahat olduğunu bilseydim fırlatmazdım. 38 takvim evladım, tırnağına hasar gelsin istemem canımdan can” deyip gözyaşlarına boğuldu.

“Niye gittin oğlum, bu değin büyüttünüz?”

Anne Şenay Hoş’den sonradan laf bölge oğlu Halil Hoş, annesinin kendisine aralarındaki husumetten dolayı terlik fırlattığını söyleyince baskın, polis mi çağırdığını yahut karakola gidip davacı mi olduğunu sordu. Avukatı duruşmaya katılmayan Hasan Hoş, “karakola gittim” deyince Etken, “Niye gittin oğlum, bu değin büyüttünüz?” diye sordu. Halil Güzel bu soruya da “Karakola gittim” diyerek cevap verdi. Hakimin Halil Hoş’e davacı olup olmadığını sorması üstüne Güzel, davacı olmadığını söyledi.

Anne Şenay Güzel, duruşma salonunda yanında getirdiği kabahat aleti sayılan terliği de gösterdi. Oğlu Halil Güzel’de terliği onaylama etti.

Şenay Hoş’in avukatı Hasan Ozan Orpak savunmasında terliğin toplum olarak annelerin vazgeçilmez unsuru olduğunu, tabanca sayılamayacağını, her annenin çocuğunun gözünü korkuttuğu bir cisim olduğunu söyledi ve beraatini istedi. Mahkeme başkanı Şenay Güzel’in beraatine karar verdi.

Oğlu Hasan Güzel’in annesine terlik fırlattığı için tehdit edildiğini ileri sürüp gizlilik kararı talebi de mahkeme başkanı tarafından reddedildi. Karar, 7 gün içinde itiraz edilmezse kesinleşecek.

Duruşma çıkışında gazetecileri kısa bir izah etme yapan anne Şenay Güzel, “Kabahat olduğunu bilseydim oğluma terlik fırlatmazdım” dedi.

Zekican Şenkaya