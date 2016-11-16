Terör kurbanı genç kızın organlarının bağışlanması

DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır’da PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Habibe Aydın’ın alınan organları Antalya, Ankara ve Malatya’ya gönderildi. Aydın’ın korneaları Diyarbakır’daki hastalara nakledilecek.

Teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Habibe Aydın’ın ailesi tarafından bağışlanan organları, uzman ekipler tarafından başarılı operasyonla alındı.

Aydın’ın karaciğeri helikopterle Malatya’ya, böbrekleri ise uçakla Ankara ve Antalya’ya gönderildi.

Aydın’ın korneaları ise Diyarbakır’da organ bekleyen hastalara nakledilecek.