Terör saldırılarına tepkiler

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ), kendilerini ”Milliyetçi öğrenciler” olarak adlandıran grup, terör saldırılarına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Üniversitenin Meşelik Yerleşkesindeki bir kafede toplanan öğrenciler, Yasin-i Şerif okunmasının ardından yürüyüşe başladı.

”Şehitler ölmez vatan bölünmez”, ”Ne mutlu Türküm diyene” gibi sloganlarla yerleşke içindeki Atatürk Anıtı’na kadar yürüyen öğrenciler, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Ülkü Ocakları ESOGÜ Teşkilatı Başkanı Emre Akbulut, yaptığı açıklamada, kan ve gözyaşından beslenen terörün İstanbul ve Kayseri’de çirkin yüzünü gösterdiğini söyledi.

İstanbul’un ardından eli kanlı terör örgütünün Kayseri’de düzenlediği hain saldırıda hayatlarının baharındaki askerleri şehit ettiğini vurgulayan Akbulut, şunları kaydetti:

“Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin vatansever öğrencileri olarak bu saldırılarda şehit düşen tüm vatan evlatlarını rahmet ve minnetle anıyor, kederli ailelerine ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Sahipsiz olan vatanın batması haktır. Bu vatanın batmaması için bize düşen en önemli görev milli şuuru uyanık tutmaktır. Gün birlik ve tek yürek olma vaktidir. Allah bu birliğimizi bozmasın. Milliyetçi öğrenciler olarak ülke bütünlüğümüzü tehdit eden dış mihraklara ve tasmasını tuttukları terör örgütlerine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

Açıklamanın ardından öğrenciler dağıldı.