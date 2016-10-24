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Terörist elebaşıyla çektirdiği fotoğrafın gösterilmesi Perinçeki kızdırdı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in katıldığı bir televizyon programında “PKK’ya karşı dik duran bir partiyiz” sözleri üstüne spiker, Perinçek’in PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile çektirdiği fotoğrafı göstermişti.

24 Ekim 2016 Pazartesi, 15:21
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in katıldığı bir televizyon programında “PKK’ya karşı dik duran bir partiyiz” sözleri üstüne spiker, Perinçek’in PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile çektirdiği fotoğrafı göstermişti. Perinçek, terörist elebaşıyla çekilmiş olduğu bu fotoğrafın kesintisiz gündeme getirilmesine tepki göstererek, yıllardır PKK’ya yakın yayınlama organlarında baş düşman olarak kendisinin gösterildiğini belirtti. PKK elebaşı ile görüşmesinin içeriğinin kitap halinde yayımlandığını söyleyen Perinçek, “Ben örgütün tepesiyle görüştüm lakin PKK’nın örgütüyle HDP’yle her gün cümbür cemaat görüşüyor. Ben de onların lideriyle görüştüm” ifadelerini kullandı.
 

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