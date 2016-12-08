Teröristbaşı Gülen evleniyor

Türkiye’ye iade edilme korkusuyla kıvranan elebaşı çareyi hülle evlilikte buldu. Tebessüm Eden için 100 bin dolara dul bir kadınla anlaşıldı. 2 bin 500 dolara maaşa bağlanan bayan, Tebessüm Eden ile nikah masasına oturacak. Öteki militanlar da para karşılığı eş arıyor.

ABD seçimlerini 100 milyon dolar himmet verdikleri Clinton’ın Trump’a kaybetmesinin arkasında Türkiye’ye iade edilme korkusu yaşamış FETÖ elebaşı Fetullah Güler Yüzlü çareyi sahte evlilikte arıyor. Trump’ın ve ekibinin Usame Bin Ladin’e benzettiği ve iade sinyali verdiği Tebessüm Eden’e terör örgütü FETÖ sahte gelin adayı buldu.

Vatandaşlık karşılığı FETÖ’nün üst düzey militanlarından Abdullah Aymaz, Güler Yüzlü için çakma bir gelin adayı ayarladı. Afrikan – Amerikan olduğu iddia edilen Abbey Pascaline isimli dul kadına; ABD vatandaşlığı karşılığında 50 bin dolar peşin, 50 bin dolar ise Gülümseyen vatandaşlığı aldıktan daha sonra şeklinde ödenti teklif edildi, 2 bin 500 dolar da maaş bağlandı. Bu Nedenle, iadesi kesinleşirse; terörist başı Tebessüm Eden evlilik yoluyla Amerika’da kalmayı planlıyor.

Green CARD’A 20 bin dolar

FETÖ üyeleri, bir yana Güler Yüzlü’in evlendirilme sürecine dair incelemeler yaparken, öteki bir yanlamasına da ABD’de kalma statüsü olmayan militanlar için ABD’li eşler arıyor. FETÖ’cüler Green Card sahibi olmak için başvurdukları bu yolda, her evlilik için, karşı tarafa 10 bin dolar peşin, 10 bin dolar da vatandaşlık / Green Card alındıktan sonra biçiminde ücret önerge ediyor. Şimdiye dek, bu yolla, 26 FETÖ’cü evlenerek ABD vatandaşı oldu.

Yavuz Atalay – Akşam gazetesi