Teröristbaşı Gülen oraya kaçacak

Yargı Bakanlığı FETÖ lideri Fetullah Güler Yüzlü’in ABD’den iadesi için fazla kapsamlı bir dosya hazırladı. Yargı Bakanı Bekir Bozdağ’ın pazartesi günü Washington’da ABD’li mevkidaşına ilettiği kapsamlı dosyada, Gülen’in ABD’den kaçma arayışına girdiği ve Brezilya ya da Arjantin’e kaçabileceği, buradaki vakıfların hazırlık yaptığı yönünde bilgilere yer veriliyor. Dosyada fazla konuşulacak bilgiler var.

EV VE OFİSİNDE ARAMA TALEBİ

Dosyada Tebessüm Eden’in darbe girişimindeki rolüne dair yeni deliller de mevcut… Dosya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile yapacacağı boy öncesi Türkiye’nin elini güçlendiren yasal bir koz özelliğinde.

İade dosyasının üst yazısında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ABD Hükümeti arasındaki ‘suçluların geri verilmesi ve suç oluşturan işlerinde karşılıklı adli yardımlaşma anlaşmasının 10. maddesine istinaden, Güler Yüzlü’in iade edilmesi nedeniyle acilen geçici olarak tutuklanması talep ediliyor. Yazıda şöyle deniliyor: “Güler Yüzlü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, halen 1857 Mount Eaton Rd. 18353 Pensilvanya ABD adresinde ikamet etmektedir. Bu şahıs ülkemizde işlenen çoğu suçun yanı sıra 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü talimatını veren birey olması nedeniyle tutuklanması için aranmaktadır. Anlaşmanın 15. maddesi gereğince Güler Yüzlü’in konutunda ve çalışma yerlerinde arama yapılarak darbe teşebbüsü ile ilgili delillere el konulmasını istek ediyoruz.”

SIĞINMA TALEBINDE BULUNDU

Ankara Cumhuriyet Savcısı Alparslan Karabay göre hazırlanan iade dosyasının üst yazısında, Gülümseyen’in Brezilya’ya sığınma başvurusunda bulunduğu, Brezilya ya da Arjantin’e kaçabileceği, buradaki vakıfların hazırlık yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edildiği belirtiliyor. Yazıda, Güler Yüzlü’in örgüt faaliyetleri çerçevesinde elde edilmiş mali gücün, ABD’den kaçmasına ihtimal sağlayacağı da belirtiliyor.

İADE ANLAŞMASI DEĞIL

Fetullah Güler Yüzlü’in 15 Temmuz’dan sonradan ABD’den kaçma arayışlarının hızlandığı belirtiliyor. Yazıda şöyle deniliyor: “Darbe teşebbüsünün başarısızlıkla sonuçlanması darbe talimatını veren Gülen’i paniğe sevk etmiş ve ABD’den bir lahza önce kaçma arayışına itmiştir. Türkiye ile iade anlaşması bulunmayan bir ülkeye ya da kendisini mülteci olarak kabul edebilecek başka bir ülkeye kaçma hazırlığı yaptığı inmekteydi. Darbenin başarısızlıkla sonuçlanması ABD’den kaçma çabalarını hızlandırmıştır. Tebessüm Eden’in ABD’den kaçmasına destek ve yataklık etmek isteyebilecek dağıtılmış ülkelerde örgüt mensupları bulunmaktadır.”

Dosyanın üst yazısında, örgüt lideri Güler Yüzlü’e karşın; kaliteli şekilde bilerek öldürmek, Cumhurbaşkanı’na suikast, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye girişim, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ve silahlı terör örgütü belirlemek ve idare etmek başlıkları aşağıda 6 suç da sıralanıyor.

İŞTE SUNULAN DELİLLER…

İade talebi dosyasında, FETÖ’nün ve Güler Yüzlü’in 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantısına dair fiziksel kanıtlar yer alıyor. Dosyada kaçak Adaletli Öksüz’le Ankara’da darbeye hazırlık toplantıları yapan Tuğgeneral Ömer Faruk Harmancı’nın itiraf niteliğindeki ifadeleri, Gülümseyen hakkındaki tutuklamaya karşın yakalama kararları, FETÖ’nün örgüt yapılanma şeması, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ifadesi, Akar’ın FETÖ’cü yaveri Levent Türkkan’ın 5 sayfalık itirafları, yeniden kayda değer itiraflarda yer alan Muhammet Uslu’nun ifadesi, rahat tanıklar Şapka ve Kuzgun’un darbeyi Fetullahçı generallerin Adaletli Öksüz’den aldıkları talimatla planladıklarına ilişkin ifadeleri ve diğer deliller yer alıyor.

SUİKAST TİMİ DE DOSYADA ÖZEL İSTİHBARAT

Dosyada, 15 Temmuz darbe girişimi şüphelilerinden Serkan Elçi’nin avukatının katılımı ile hiçbir baskı aşağıda kalmadan verdiği ifadeye dayanarak FETÖ’nün darbedeki rolü anlatılıyor. Elçi’nin ifadesinde Cumhurbaşkanı’nı öldürmeye dışarı giden suikast ekibi içinde yer alan Zekeriya Kuzu’nun Cumhurbaşkanı’nı bulamayınca Cumhurbaşkanlığı koruma polislerine “Cehennemi yaşatacağız size. Bunlar daha yeni başlıyor. Hırsızın p… Hani inlerimize girecektiniz. Kafanızı kaldırdığınızda sizleri öldürürüz. Nerede o, hangi helikopterle gitti, hangi havalimanına inecek” dediği de dosyada yer alıyor.

KAYNAK: SABAHLEYIN