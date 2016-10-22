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Teröristin cenazesine katılan HDPli vekile soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Erzincan’ın Kamah ilçesi kırsalında PKK’ya karşın operasyonda öldürülen teröristin Diyarbakır’daki cenazesine katılan Nursel Aydoğan hakkında, terör örgütü propagandası yerine getirmek suçundan soruşturma açıldı..

22 Ekim 2016 Cumartesi, 16:39
teroristin-cenazesine-katilan-hdpli-vekile-sorusturma

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Erzincan’ın Kamah ilçesi kırsalında PKK’ya karşın operasyonda öldürülen teröristin Diyarbakır’daki cenazesine katılan Nursel Aydoğan hakkında, terör örgütü propagandası yerine getirmek suçundan soruşturma açıldı.

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