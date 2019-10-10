“Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor”
ANKARA (AA) – Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye'deki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırdığını ve masum sivil vatandaşların yaralandığı bildirildi.
MSB'den, Suriye'nin kuzeydoğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristler, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı."
Açıklamada, teröristlerin saldırdığı yerleşim yerlerine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.
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