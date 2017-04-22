Teröristlerin deposunda patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına yan ekipleri yaptığı istihbarat çalışması sonucu, Karakoçan ilçesi Yücekonak Köyü Tilki Oyuğu mevkisinde terör örgütü PKK/KCK’nın güya Yayladere gücünde faaliyet yürüten örgüt mensupları tarafından kullanılan toprağa gömülü 1 adet depo tespit etti. Bölgede işlem yapan ekipler depoda 1 adet patlayıcı madde düzeneği, 50 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet güneş enerji paneli, patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda kalem pil, elektrik kablosu, koli bandı, 3 adet tüp başlığı, bol miktarda yaşamsal gıda malzemeleri ile giyim malzemeleri ele geçirdi.

Elazığ Valiliği göre yapılan açıklamada, “Ülkemizin birlik ve beraberliğine karşın her türlü tehdide karşı mücadelelere kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Halil İbrahim Varlı