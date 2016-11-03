Tesadüfen bulundu!

Rize Belediyesi göre yürütülen yeni Meydan Projesi dahilinde başlatılan kazılarda garip bir durum yaşandı. Atatürk Caddesi girişinde yapılan kazı çalışması esnasında iş makinesinin kepçesine bilye kabir taşları takıldı. Şeyh Camii İmamı Mehmet Salih Güney ve Tahlilci-Tarihçi Recep Koyuncu kadar kabir taşları üstünde yapılan çözümleme sonucu taşların yaklaşık 300 takvim olduğu ileri sürüldü. Koyuncu, tarihsel bilgilere bakıldığında bölgede tarihi bir mezarlığın bulunduğunu belirterek, bununla beraber kazı yapılan alanın yakınlarında bir bölgede birde yıkılan türbe bulunduğunu bahis etti.

Bölgede kazı çalışmaları sürüyor.

Göktürk Fırat

