Testisi Nevşehir'den kebabı Yozgat'tan

YOZGAT (AA) – ZEKERİYA KARADAVUT – Yozgat’ta, Türkiye’nin el sanatları merkezi konumundaki Nevşehir’in Avanos ilçesinden getirtilen özel boğumlu testilerde pişirilen kebap, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Testi kebabıyla ünlü Yozgat’ta, Avanos ilçesinden yılda 40 bin testi sipariş ediliyor. Aşçılar, testilerde pişirilen kebabı hazırlamak için sabahın erken saatlerinde işe başlıyor.

Kebap için ilk önce kuru soğan, domates ve biber doğranarak sarımsakla bir kaba konuyor. Tercihe göre kuzu ve dana etiyle birleşen sebzelere baharatları da konduktan sonra harmanlanıyor ve malzemeler testilere yerleştiriliyor. Özellikle kuzu ve Bozok yaylasında kekikle beslenen hayvanların etleri tercih ediliyor. Kuyruk yağı ve defne yaprağı ilave edildikten sonra testinin ağzı hamurla kapatılarak kebap pişirilmeye hazır hale getiriliyor.

Meşe kömürüyle yakılan ateşte 2-2,5 saat arasında kalan testi, kırılmak için müşteriye götürülüyor. Lokantadaki çalışanlarca testi kebabının hikayesi anlatıldıktan sonra müşteriden dilek tutulması isteniyor. Dileğini tutan müşteriler, çekiçle testiyi kırıyor. Eğer testi kebabını kıran kişi devlet büyüğü ise Yozgat için vaatte bulunması da isteniyor.

Kent girişinde 5 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde olan ve aynı anda 80 porsiyonluk testi kebabı pişirilebilen Türkiye’nin en büyük testisi de kente gelenlerin ilgisini çekiyor.

Yozgat’ta 1951 yılından itibaren testi kebabı satan lokantayı işleten Zafer Özışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, testi kebabının Yozgat tarihiyle özdeş olduğunu söyledi.

Topraktan yapılan testinin içine Bozok Yaylası’nda kekik otlarını yiyerek yetiştirilen hayvanların etlerini doldurduklarını aktaran Özışık, testi kebabının Yozgat’ın tescilli markası olduğuna değinerek, “Testiyi Nevşehir yapıyor, Yozgat’ın dağlarında kekik yiyerek beslenen hayvanların etiyle birleşiyor. Ortaya da testi kebabı çıkıyor Nasıl Adana Kebabı Adana’ya tescilliyse testi kebabı da Yozgat’ın öz malıdır. Dünyanın dört bir yanından testi kebabı tatmak için gelenler var.” dedi.

Aşçı Satılmış Tufan da testi kebabında daha çok kuzu eti tercih ettiklerini dile getirdi.

Kuyruk yağının kebaba ayrı bir lezzet verdiğini belirten Tufan, herkese meşe odununda pişirdikleri testi kebabını tatmalarını tavsiye etti.