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TFF 1. Lig'in şampiyonu Sivasspor

TFF 1. Lig’in 34. ve son haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 4-0 yenen Sivasspor, 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamladı.

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 21:40

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SİVAS (AA) – TFF 1. Lig’de 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Sivasspor, kupasını aldı.

Süper Lig’e çıkmayı geçen hafta garantileyen Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla ligi 62 puanla lider tamamlayan Sivasspor, maçın ardından şampiyonluk sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle binlerce taraftar sahaya girdi. Taraftarların arasında kalan futbolcular, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, taraftarları tribünlere dönmesi için sık sık uyardı. Taraftarların tribünlere dönmesinin ardından saha ortasında kurulan platformda, kupa töreni yapıldı.

Sivasspor’a şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören verdi.

Kupayı havaya kaldıran futbolcular, büyük sevinç yaşadı.

Futbolcular ile taraftarlar, karşılıklı tezahürat yaptı.

Kupa töreninin ardından taraftarların yeniden sahaya inmesi üzerine futbolcular, kupayla sevinç turu atamadan soyunma odasına gitti.

Muhabir: Önder Felek

Evkur Yeni Malatyaspor Sivasspor spor TFF 1. Lig

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