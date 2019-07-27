TFI TAB Gıda Yatırımları'ndan Üsküp'te iki restoran açılışı

ÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, TFI TAB Gıda Yatırımları'nın Burger King ve Usta Dönerci restoranlarının açılış töreni düzenlendi.

Makedonya Meydanı'ndaki restoranlarında düzenlenen açılış törenine TFI TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesi ve TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile restoran çalışanları ve davetliler katıldı.

Dikici, burada yaptığı konuşmada, TFI TAB Gıda Yatırımları olarak hızlı servis restoran işletmeciliğinde 25 yıldır faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Sektörde oldukça değerli ve ciddi bir tecrübeye sahip olduklarını belirten Dikici, TFI TAB Gıda Yatırımları olarak bünyelerinde Burger King, Sbarro, Popeyes ve Arby’s gibi önemli dört global marka, ile Usta Dönerci, Döner Stop ve Usta Pideci olmak üzere üç ulusal markalarının olduğunu kaydetti.

Farklı dinamik ve kültürlere sahip ülkelerde başarılı bir şekilde faaliyet göstermelerinin ve hızlı bir büyüme gerçekleştirebilmelerinin asıl sebebinin güçlü bir ekosistem olduğunu vurgulayan Dikici, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’deki restoranlarımızda servis ettiğimiz ekmek, patates, et başta olmak üzere tüm gıda tedarikini kendi fabrikalarımızdan sağlıyoruz. Misafirlerimize servis için ulaştığımız noktalara, restoranlarımıza bu ürünleri kendi lojistik operasyonumuzla ulaştırıyoruz. Bu bize hem operasyonel anlamda verimlilik hem de ekonomik olarak güven sağlıyor ve önemli avantajlar sunuyor. Bu sadece kendi restoranlarımız için, şirket olarak işlettiğimiz restoranlar için değil, aynı zamanda bize güvenip yatırım yapan değerli franchiselarımız için de çok önemli avantaj."

TAB Gıda Yatırımları olarak iş modeli ve sahip oldukları deneyimle global olarak bir çok ülkelerde bir çok yeni hedeflerinin olduğunu belirten Dikici, 2012 yılında girdikleri Çin pazarında 3 sene içerisinde binden fazla restoran açtıklarını söyledi.

Çin'de Burger King global şirketinin en iyi performans gösteren işletmecisi olduklarının altını çizen Dikici, "Bu global markalardan edindiğimiz tecrübeyle artık kendi markalarımızı da yaratmanın zamanının geldiğine inandık." dedi.

Sıfırdan iki tane kendi markalarını oluşturduklarını kaydeden Dikici, "Bunun en güzel örneği Usta Dönerci restoranımız, Usta Dönerci konseptimiz. Gelecekte kendi markamız Usta Dönerci'yi bugün olduğu gibi sadece Kuzey Makedonya’da değil çok yakında farklı ülkelerde de açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Global büyümelerini Türkiye’den Çin’e, Kıbrıs’tan Gürcistan’a ve Kuzey Makedonya’ya kadar uzanan farklı ülkelerin de dışına sürdürme hedefinde olduklarının dikkatini çeken Dikici, büyüme stratejilerinin en güçlü halklarından biri olan Kuzey Makedonya’daki yatırımlarına bugün açacakları restoranlar ile birlikte her geçen gün büyüteceklerini sözlerine ekledi.

Büyükelçi Kara da, dost ve kardeş ülke olarak nitelendirdikleri Kuzey Makedonya’nın Türkiye nezdinde önemine değinerek, "Bizim ezele dair bir birlikteliğimiz ve ebediyete dair sürecek olan bir bağımız, bir güzel ilişkilerimiz var Kuzey Makedonya ile ilgili." ifadelerini kullandı.

"Kuzey Makedonya’da faaliyet gösteren Türk yatırımları arasında TAB Gıda'nın önemi son derece büyüktür." diyen Kara, Türk yatırımlarının ülkede 5 binin üzerinde çalışanı bulunduğunu, bu sayının iki katına çıkarıldığı takdirde Balkanlar coğrafyasına çok anlamlı bir iş yapmış olacaklarını söyledi.

Zaman zaman ülkedeki yatırımcıların bürokratik engeller noktasında sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Kara, bütün üst düzey görüşmelerde Türk yatırımcıların haklarının korunması ve bazı haksızlıkların giderilmesi noktasında ülkedeki yetkililerden söz aldıklarını aktardı.

– TFI TAB Gıda Yatırımları

TFI TAB Gıda Yatırımları’nın Türkiye’de, Burger King, Sbarro, Popeyes ve Arby’s gibi dört global, Usta Dönerci, Döner Stop ve Usta Pideci ile de üç ulusal olmak üzere toplam yedi markayla, bin 100’den fazla restoranı bulunuyor.

Burger King’in Çin operasyonunu da yöneten TFI TAB Gıda Yatırımları’nın bu ülkede de binin üzerinde restoranı mevcut. TFI, Çin’deki başarılı Burger King operasyonlarından sonra, şimdi de Popeyes operasyonlarını başlatacağı, önümüzdeki 10 yılda Çin’de bin 500’den fazla Popeyes restoranı açacağını duyurdu.

TFI TAB Gıda Yatırımları 25 bini Türkiye’de olmak üzere Çin ve Türkiye’de toplam 50 bini aşan çalışanı ile dünyanın sayılı hızlı servis restoran işletmecileri arasında yer alıyor.

Burger King’in dünyadaki en büyük işletmecisi olan şirket, Türkiye’den Çin’e, Kıbrıs’tan Gürcistan ve Kuzey Makedonya’ya uzanan farklı ülkelerdeki restoranlarıyla da büyümesini sürdürüyor.

TFI, büyüme stratejisinin çok önemli bir parçası olarak 2012’de Çin’e yatırım yapmaya başladı.