TGF Genel Sekreteri Ekici: “Anadolu basını olarak devletimizin yanındayız”

NEVŞEHİR (AA) – Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri Bayram Ekici, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

Ekici, menfur saldırıyla Türkiye'yi yasa boğanları şiddetle kınadıklarını belirtti.

Kahraman Mehmetçiklerin kanının yerde bırakılmayacağına yürekten inandığını vurgulayan Ekici, alınacak her türlü kararın arkasında olduklarını bildirdi.

Şehadete eren askerlere rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Ekici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün düşmandan dost olmayacağını bir kez daha acı bir tecrübeyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye üzerinde hain planlarını tek tek uygulamaya sokan ve yıllarca oyalama taktiğini kullanan küresel güçler gerçek hain yüzlerini ortaya koymuşlardır. Bu yaşananlar karşısında üyesi olduğumuz NATO, kendini müttefikimiz olarak addeden ABD ve son zamanlarda birçok ticari bağlantı kurduğumuz Rusya, hiçbir olumlu ve etkin açıklama yapmayarak adeta Türkiye'yi kaderine terk etmiş görüntü sergiliyor. Buradan bir kez daha çıkaracağımız sonuç Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin atacağı her adımda Anadolu basını olarak devletimizin yanındayız. Alınacak karar ve atılacak adımların kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini belirtiriz."