THK Sivas yönetimi Özaydın'ı ziyaret etti

SİVAS (AA) – Türk Hava Kurumu (THK) Sivas Şubesi yönetiminin, kurumun 92. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın’ı ziyaret ettiği bildirildi.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özaydın, THK Sivas Şube Başkanı Halil Işın, Yönetim Kurulu ve öğrencileri makamında kabul etti.

Ziyarette THK’nın etkinlikleri hakkında bilgi veren Işın, öğrencilerin çeşitli konularda eğitim aldıklarını belirterek, bunun için uygun alanlarda bakım onarım çalışması yapılmasını talep etti.

Özaydın da THK’nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, bu konuda belediyenin elinden gelen desteği vereceğini belirtti.