THM Korosu konser verdi
SİVAS (AA) – Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser programı düzenledi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser programında şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ve ses sanatçıları, türküler seslendirdi.
Sivas Belediyesine ait mehteran takımı da mini bir konser verdi.
Konseri Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve çok sayıda vatandaş izledi.
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