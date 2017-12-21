THY, Danimarka’nın dev kulübüne sponsor oldu

Sponsorluk anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından açıklama yapan THY Kopenhag Müdürü Serkan Binyar, “Biz küresel bir markayız ve uçtuğumuz ülkelerde ve şehirlerdeki yerel aktivitelerle de yakından ilgileniyoruz. 40 yılı aşkın bir süredir Danimarka’ya uçmaktayız. Bu yüzden ülkede en çok sevilen spor dalının ve en çok sevilen kulübün bir parçası olmaktan daha doğal bir şey olamaz bizim için” dedi.

Bröndby stadyumunda birçok maç izlediğini söyleyen Serkan Binyar, “Türkiye’de Bröndby maçlarına benzer ambiyansa sahip birçok maç izledim, o yüzden Türk Hava Yolları Bröndby’de de kendini evinde hissedecektir” şeklinde konuştu.

THY’nin Bröndby Kulübünün Nordik partneri olacağı açıklanırken, Bröndby Kulübü Başkanı Ole Palmaa, “THY gibi küresel bir markayı aramıza almaktan gurur duyuyoruz. Bu markanın da aramıza katılması Bröndby markasının Danimarka dışında da ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

Türk Hava Yollarının Bröndby’e sponsor olmak için uzun süre önce başvuruda bulunduğunu da ekleyen Ole Palmaa, “THY genel merkezinin de bu iş birliğine onay vermesi Bröndby Kulübünün yaptığı çalışmaların ve iki büyük kuruluşun barındırdığı potansiyelin onayı anlamına gelmektedir” dedi.

Sadi Tekelioğlu