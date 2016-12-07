THY de Türk Lirasına döndü

Türk Hava Yolları (THY), kullanılan seferlere göre vergi dahil Türkiye çıkışlı Umre ücretlerini TL cinsinden uygulanacak. Türk Hava Yolları, Türk Lirası’na çevrilen vergi uygulaması çerçevesinde biletlemeyle ilgili cezaların da TL olarak uygulanması yönünde zorunlu tüm hazırlıkları tamamladı.

THY’den yapılan açıklamada, “Sancak taşıyıcı havayolunun halihazırda Amerikan Doları üzerinden uygulanan Türkiye çıkışlı umre ücretleri, bugün itibariyle Türk Lirası olarak uygulanmaya başladı. Türk Hava Yollarının bu yönü olan girişimiyle, dönem ve kullanılan seferlere göre ücret dahil Türkiye çıkışlı Umre ücretleri TL cinsinden uygulanacak. Türk Lirasına çevrilen ödenti uygulaması çerçevesinde, biletlemeyle ilgili cezai sürecin de değiştirme/iade ve no-show (yolcunun rezervasyonu yaptırmış olduğu halde uçuşa gelmemesi)- TL olarak uygulanabilmesine yönelik zorunlu bütün düzenlemeler tamamlandı. Türk Hava Yolları ve uçuş tarifeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web sitesinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezinden ya da satmak ofislerinden ulaşılabilir” denildi.