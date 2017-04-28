THY ile Copa Airlines arasında ortak uçuş anlaşması

Dünyanın en yaygın havayolu ağına sahip Star İttifakı’na üye Copa Airlines ile sancak taşıyıcı havayolu şirketi THY, ortak bir anlaşmaya imza attı. Bu kapsamda Copa’nın Panama’daki aktarma merkezi Panama City ile THY’nin dünyaya açılan ağ kapsamı doğruca, İstanbul üzerinden sağlayacak temas uçuşları sayesinde yolcularına daha pozitif ve daha konforlu uçuş seçeneği sunacak bir kod paylaşımının anlaşması sağlandı.

DAHA ÇOK NOKTAYA ULAŞIM İMKANI SUNULACAK

Anlaşma çerçevesinde Copa Airlines’ın stratejik merkezi Panama City, İstanbul’dan gelen yolculara bölgenin manâlı şehirleri de dahil olmak üzere Amerika, Orta ve Güney Amerika ile Karayipler’de 74 destinasyona seri ve etkin bir biçimde bağlantı sağlayacak. Ayrıca, bu kod paylaşımı anlaşması ile Latin Amerikalı yolculara THY’nin Doğu ve Batı’yı birbirine bağlayan özgün konumlu aktarma merkezi İstanbul üzerinden Avrupa, Afrika, Asya ve Orta Doğu’ya daha artı ulaşım seçeneği sağlanacak.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Copa Airlines CEO’su Pedro Heilbron, “Copa Airlines ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan bu anlaşma, Latin Amerika ile İstanbul ve diğer Avrupa destinasyonları arasındaki bağlantının güçlenmesine katkıda bulunacağı için büyük önem taşımakta. Her iki yarımküredeki yolcular, sunulan birinci derslik hizmetlerden ve partner havayollarının transfer merkezleri üzerinden gerçekleştirecekleri konforlu temas uçuşlarından yararlanabilecekler” biçiminde manzara bildirdi.

GÜNEY AMERİKA’NIN ÇOĞU NOKTASINA ULAŞIM İMKANI

Anlaşmanın birincil aşamasında THY, Copa Airlines’ın Panama City’deki aktarma merkezi üzerinden Panama’da David şehrine; Brezilya’da Porto Alegre, Rio de Janeiro, Manaus, Belo Horizonte ve Sao Paulo’ya; Dominik Cumhuriyeti’nde Santo Domingo ve Punta Cana’ya; Ekvador’da Guayaquil ve Quito’ya; keza El Salvador’da San Salvador; Paraguay’da Asuncion ve Peru’da Lima’ya düzenlediği seferlerde uygulanacak kod paylaşımı sayesinde satmak yapabilecek. öte taraftan Copa Airlines ise, Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Panama City arasında düzenlediği seferlerde kod paylaşımı yapabilecek.

Bir sonraki aşamada ise, bölgedeki öteki ülkelerin sivil havacılık makamlarından gerekli onayların alınması akabinde Türk Hava Yolları, Copa’nın Meksika’da Mexico City, Cancun ve Guadalajara seferlerinde; Nikaragua’da Managua; Kosta Rika’da San Jose ve yine Uruguay’da Montevideo seferlerinde de kod paylaşarak bölgedeki ortak uçuş ağını ve etkinliğini artırabilecek.

YOLCULAR KITANIN DÖRT BİR YANINA GEZI EDEBİLECEK

Laf konusu işbirliğinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren THY Genel Müdürü ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi, “Copa Airlines ile Star İttifakı üyesi iki havayolu olarak ticari ilişkilerimizi geliştirecek, aynı zamanda tarafların geniş uçuş ağları doğruca yolculara eşsiz gezi imkanı sağlayacak bir kod paylaşımı işbirliğine imzalamak bizim için hoşnutluk verici. Özellikle konumuyla eşsiz bir misal teşkil eden transfer merkezimiz İstanbul’dan Panama City’ye düzenlemekte olduğumuz seferler vasıtasıyla yolcularımız, bölgenin önemli transfer merkezlerinden biri olan Panama City üzerinden Copa Airlines’ın kıtanın dört bir yanına ulaştığı noktalara seyahat etmekten büyük keyif alacaklar” dedi.

Her iki havayolunun uçuş ağını ve kıtalar arası bağlantılarını genişletecek bu uzlaşma ile ayrıca, Türkiye ve Panama arasındaki mevcut turizm ve ticari yeniden yapılanma imkanları daha da geliştirilmiş olacak.

Ferhat Yasaklanmış