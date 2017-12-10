THY uçağı kar nedeniyle Birmingham yerine Manchester’a indi

İngiltere’nin Birmingham kentinde etkili olan kar yağışı uçak seferlerinin aksamasına neden oldu. Uçakların iniş ve kalkışlarında sorun yaşanması nedeniyle İstanbul-Birmingham seferini yapan THY’nin TK-1967 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı Birmingham Havalimanı’na iniş yapmadı. Bunun üzerine uçağın pilotu Manchester Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı. Sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştiren uçağın Birmingham’a devam etmeyeceği öğrenildi.

Tuncer Cengiz

