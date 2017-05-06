Ana Sayfa   >   Güncel   >   THY uçağına EuroLeague finali öncesi özel logo

THY uçağına EuroLeague finali öncesi özel logo

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague Final Four, 19-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:33

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague Final Four, 19-21 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Basketbolseverlerin merakla beklediği finale haftalar kala turnuvanın belli başlı sponsoru Türk Hava Yolları, filosunda bulunan uçaklardan birinin gövdesine EuroLeague Final Four için tasarladığı özel logoyu giydirdi.

Turnuvaya özel renklere boyanan Airbus A321 tipi yolcu uçağı, Danimarka’nın başkenti Kophenag’tan tarifeli seferi dönüşünde görüntülendi. Turuncu renklerin ağırlıklı olarak kullanıldığı uyarı çeken logonun üzerinde ‘Turkish Airlines EuroLeague’ yazısı yer aldığı görüldü. 

Ferhat Yasaklanmış
 

haber haberler türk hava yolları

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com