THY’de sistem arızası çözüldü, işlemler normale döndü

Türk Hava Yolları, sabahleyin saat 10.00 sırlarında biletleme ve rezervasyon sistemlerinde başlayan arızaya ilişkin yeni bir açıklamada yaptı. Takriben bir buçuk saat süren arızanın giderildiğinin belirtildiği açıklamada,“Network altyapısında yaşanan sorun saat 11.30 itibariyle çözülmüş olup biletleme ve rezervasyon işlemleri olağan akışında gerçekleştirilmektedir” denildi.

Sabahtan saatlerinde sistemde başlayan sorun, biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalara neden olmuş, bazı yolcuların biniş kartı işlemleri manüel olarak yapılmıştı. Arızanın giderilmesi için çalışmalar devam ederken kontuarlarda da bir vakit yoğunluk yaşanmıştı.

Ferhat Yasak

