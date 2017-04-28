THY’den dış hat seferlerine parça bagaj uygulaması

Türk Hava Yolları, daha önce ABD’ye gerçekleştirdiği faza bagaj uygulamasını yurt dışı seyahatlerinin tümünde hayata geçiriyor. Bu kapsamda 1 Mayıs’tan itibaren gerçekleştirilecek bilet satışları ve 1 Temmuz itibariyle düzenlenecek seferlerde artı parça valiz getirecek yolculardan ek aidat alacak. Her bir bagajın ilgili uçuş noktasında tanımlı tartı ve ölçü üstteki limitlerine uyup uymadığı ve bagaj adedinin aşılıp aşılmadığına uyarı edilecek. Belirlenen parça bagaj limitini aşan yolcular ilave aidat ödemek durumunda kalacak.

PARÇA VALIZ SAYISI LİMİTİ AŞILIYORSA EK VERGI ÖDENECEK

Yeni uygulamayla birlikte THY’nin dış hat seferlerinde bedava valiz hakkı ekonomide en düşük bir parça ve 23 kilogram (158 cm); business sınıfında ise 2 parça ve her bir parçanın ağırlığı 32 kilogram olarak gerçekleşiyor. Bu limitleri aşan yolcular pozitif parça bagaja da ödenti ödeyecek.

YOLCU UÇTUĞU MESAFEYE GÖRE ÜCRET ÖDEYECEK

Pozitif bagaj ücretleri dolar ve euro olarak belirlenirken, Avrupa istasyonlarında artı bagaj ücretlendirmesi için euro, Avrupa harici istasyonlarda tablodaki dolar değeri üzerinden operasyon yapılacak. THY ilk artı parça bagaj için Türkiye’den Avrupa ve Kuzey Afrika’ya uçuşlarda ilk fazla parça için 70 dolar, Sahraaltı Afrika ülkelerine 150 dolar, Ortadoğu’ya 75 dolar, Asya, Uzakdoğu ve ABD’ye ise 100 dolar alacak. Ansızın fazla havayolu firmasının dahil olduğu tüm ABD ve Kanada varışlı veya çıkışlı müşterek uçuşlarda ücretsiz valiz hakkı 2 parça olarak uygulanıyor.

Ferhat Yasaklanmış