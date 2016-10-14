Tıbbi malzeme görüntüsüyle sigara sevkıyatı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, polisin yol uygulamasında şüphe üzerine arama yapılan kamyonda, tıbbi malzeme ve ilaç kutusu süsü verilmiş paketler içinde 46 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Kayseri karayolu üzerinde rutin çalışmanın yapıldığı zamanın dışında Ortaköy Kavşağı’nda yol uygulaması yaptı.

Van’dan hareket ettiği belirlenen bir kamyonu durduran ekipler, yaptıkları aramada kamyonun kasasında ilaç markaları yazan ve tıbbi malzeme süsü verilmiş kutuların içerisine saklanan 46 bin 500 paket kaçak sigara buldu.

Yurda kaçak yollarla sokulan sigara paketlerine el koyan ekipler, kamyon şoförünü sorgulamak üzere emniyete götürdü.