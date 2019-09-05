Ticaret Bakanlığından kırtasiye denetimi

ANKARA (AA) – Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, güvensiz ürüne sıfır tolerans prensibiyle denetimler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Velilere alışveriş yaparken satıcısı ve üreticisi belli olan ürünleri satın almalarını öneriyorum." dedi.

Ticaret Bakanlığı, okulların açılmasına günler kala saha denetimlerine hız verdi. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Erdal koordinasyonunda ekipler Yenimahalle'de kırtasiye denetimi yaptı.

Erdal, burada yaptığı açıklamada, geçen yıl 115 bin, bu yıl da bugüne kadar 155 bin ürünü denetlediklerini ifade ederek, "Güvensiz ürüne sıfır tolerans prensibiyle denetimlerimizi yapıyoruz. Gerçekten güvensizlik oranı yüzde 1 dahi olsa bizim için yeterli değil. Güvensizlik oranını sıfıra düşürünceye kadar bu çabamız devam edecek." diye konuştu.

Denetim aşamasında 3 noktaya dikkat ettiklerini vurgulayan Erdal, şöyle konuştu:

"Birinci aşamada üretici ve ithalatçı firmaları uzmanlarımız bilgilendiriyor. İkinci aşama ise denetleme aşaması. Denetleme aşamasında bakanlığımızın oluşturduğu veri tabanında risk analizine göre bu yıl 30 ilde yoğunlaştık. 81 ilde de denetimler devam ediyor ama bu 30 il bizim için çok önemli. Bunlar üretici ve ithalatçı firmaların olduğu iller. Denetmen arkadaşlarımız bu illerde riskli gördüğü ürünleri laboratuvarlarımıza gönderiyorlar. Laboratuvarlarımızda bu ürünler 66 kimyasal testten geçtikten sonra ürünün güvenli ya da güvensiz olduğu tespit ediliyor. Eğer ürünün güvensiz olduğu anlaşılırsa ürün piyasadan toplanıyor ve aynı zamanda 27 bin lira ile 354 bin lira arasında idari para cezası uygulanıyor."

Erdal, tüketicilerin "guvensizurun.gov.tr" internet adresine girerek söz konusu ürünleri görebileceğini ifade ederek, bu site üzerinden güvensizliği tespit edilen ürünlere ait firma adlarının, güvensizlik nedenlerinin ve alınan önlemlerin öğrenilebileceğini söyledi.

Üçüncü olarak velileri bilgilendirdiklerine işaret eden Erdal, bu süreçte tüm medya araçlarını kullandıklarını dile getirdi.

– "CE işaretine dikkat edilmeli"

Erdal, velilere satıcısı ve üreticisi belli ürünleri almaları ve aldıktan sonra bir sorun yaşadıklarında muhatap bulacakları yerlerden alışveriş yapmaları önerisinde bulundu.

Tüketicilerin alışveriş yaparken ürünün üzerinde "CE" işaretinin bulunmasına dikkat etmeleri gerektiğine dikkati çeken Erdal, şunları kaydetti:

"Özellikle velilere, sırt ve beslenme çantalarında üreticisi belli ve üzerinde 'CE' işareti olan ürünleri tercih etmelerini öneriyorum. Çünkü çocukların yiyecekleri bu ürünlere saklanıyor ve bunlara temas ediyor. Bu temas sonrasında güvensiz ürünlerdeki kanserojenlerin çocuklara geçmesi söz konusu olabilir. Suluklarda benzen ve türevi içermeyen ürünlerin tercih edilmesi önemli."

Erdal, oyun hamurlarında "CE" işaretinin bulunması ve 3 yaşından küçüklere bu hamurların verilmemesi gerektiğini söyledi.

Solvent içermeyen su bazlı yapıştırıcıları önerdiklerini belirten Erdal, ürünlerde organik uçucuların olmamasının önem taşıdığını da bildirdi.