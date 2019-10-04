Ticari araç almak isteyenlere Isuzu’dan uygun ödeme koşulları
İSTANBUL (AA) – Anadolu Isuzu, devlet katkılı kampanyası ile ticari araç müşterilerine yeni uygun ödeme koşulları sağlayacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Isuzu, hayata geçirdiği kampanya ile ticari araç satın almak isteyenlere birbirinden cazip ödeme koşulları sunuyor.
Kamyon, kamyonet modellerinin yanı sıra Türkiye’nin tek yerli pick up’ı olan D-Max ve midibüs, otobüs modellerinin de dahil olduğu kampanya kapsamında müşterilere Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan yüzde 0,59 ile 0,69 faiz oranları ile 48 ay vadede ödeme olanağı sunuluyor.
Yıl sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında midibüs ve otobüste 250 bin TL’ye yüzde 0,69, kamyon ve kamyonette 120.000 TL’ye yüzde 0,59, pick-up'ta 84 bin TL'ye yüzde 0,69 faiz oranları ile 48 ay vadede ödeme koşuluyla ticari araç satın alınabiliyor.
Kampanya ile ayda 2 bin 898 TL’ye kamyon, 2 bin 78 TL'ye pick up ve 6 bin 185 TL'ye de midibüs satın almak mümkün olabilecek.
– “Faizlerin indirilmesi pazarda pozitif etki yaratacak”
Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, kamu bankalarının taşıt kredileri faizlerinde indirime gitmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Otomotiv sektörü olarak 2019 yılında biz üreticiler üzerimize düşeni yapmaya çalışıyorduk. Ancak devletimizin desteği yerinde ve tam zamanında gerçekleşti. Devlet bankalarının yaygınlığı ve kredi olanaklarının geniş olması açısından sevindirici bir haber. Kredi desteğiyle ertelenen alımlar kesin alımlara dönüşecektir. İlk 8 ayda daralmanın yüzde 60’lara ulaştığı ticari araç segmentinde, bu destekler ile kamyonda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 ile yüzde 20 arasında gelişme beklediklerini belirtti.” ifadelerini kullandı.
Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Selda Çelik ise sağlanan bu finansman desteğinin pazarda pozitif bir etki yaratacağını aktararak, "Şimdiden bayilerimizden ve müşterilerimizden olumlu yorumlar almaya başladık. Bu desteğe biz yerli üreticiler olarak da katkı vermeye devam edecek, müşterilerimizin yeni araç alımlarını destekleyeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.
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