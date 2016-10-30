Tijen Karaş: Artık darbe gecesini anlatmak istemiyorum

Uludağ Üniversitesi Milletlerarası İlişkiler Topluluğu’nun davetlisi olarak Bursa’ya gelen TRT Haber spikeri Tijen Karaş, Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde büyük merakla karşılandı. Darbe girişiminin yapıldığı gece yaşadıklarını ve ardından bundan nasıl etkilendiğini anlatan Karaş, o gece iş hayatının en kötü gecesini yaşadığını söyledi.

Başından geçenleri anlatırken ara sıra duygulandığı gözlenen Karaş, bundan böyle darbe gecesini anlatmak istemediğini, medya ve gazetecilik üzerine konuşmayı tercih ettiğini belirtti. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Karaş, kariyerini anlatırken ufak bir sırrını da öğrencilerle paylaştı. Orta okuldayken kekeme olduğunu itiraf eden Karaş, “Bu meslek tamamen kendimi geliştirerek yavaş ve hızlı konuşmayı öğrendim. Ortaokul sırasında, TRT Arı Stüdyolarında Müge Oruçkaptan’ı izledikten daha sonra hep onun gibi olmayı istedim. 15-16 yaşlarında kısa bir vakit modellik yaptım. Sosyoloji eğitiminden daha sonra da sunuculuğa başladım. TRT’de müzik davet programlarında çalıştım. Ama haberlere geçmeyi her zaman çok istedim. Sonradan ne gerekiyorsa yaptım. Oturarak başarıya ulaşan tek canlı tavuktur” dedi.