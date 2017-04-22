TİKA Kırgızistan’da İşitme Tarama Sistemi kuruyor

Uzmanlar, işitme kayıplarının önlenmesinde erken teşhisin önemine şive yaparak işitme kayıplarının 0-1 yaş aralarında saptama edilmediği takdirde hastanın, gelecekte bütün işitme kaybı, hitabe bozukluğu ve zeka geriliği gibi daimi sorunlarla karşılaşma ihtimaline dikkate çekiyor. bu nedenle birçok ülkede, dünyaya gelen bebeklerin hastaneden ayrılmadan önce işitme taramasından geçirilmesi için zorunlu sıhhat daha aşağı yapısının kurulması konusunda incelemeler yürütülüyor. Türkiye’de 2008 yılında başlatılan uygulama ile işitme taraması yeni doğan prosedürüne eklenerek, dünyaya gelen her 100 bebekten 98’nin işitme taramasından geçmesi sağlandı.

Kırgızistan Sıhhat Bakanlığına 3 adet işitme tarama cihazı hibe edildi

AÇSAP kapsamında, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve Kırgızistan Sağlık Durumu Bakanlığı meslek birliğinde düzenlenen işitme tarama farkındalık eğitimlerinin ikinci aşaması, Oş ve Bişkek’teki 3 bambaşka merkezde yapıldı. Türkiye’den gelen uzmanların verdiği derslerde 160 Kırgız sağlık personeline yenidoğanlarda işitme taraması yapılması hakkında teorik ve pratik eğitim verildi. Pratik eğitimde 121 bebek ücretsiz olarak işitme taramasından geçildi. Eğitimlerde ayrıca işitme kayıplarının tedavisinde kullanılan en gelişmiş yöntemlerden koklear implant uygulaması hakkında da katılımcılara bilgi verildi. Eğitimler öncesinde, hem Kırgızistan Sıhhat Bakanlığının saptama ettiği 4 Kulak Burun Boğaz uzmanı doktor 1 ay süre ile Türkiye’de, yenidoğan işitme taraması, taramada işitme sorunu olabileceği saptanan çocukların daha ileri değerlendirilmesi ve gereken çocuklara koklear implant cerrahisi uygulanması konusunda teorik ve pratik eğitim almıştı. Bu çerçevede Kırgızistan’da Yenidoğan İşitme Tarama Merkezleri kurulması yönünde proje çalışmaları da başlatılmış oldu ve ilk etapta ülkenin öbür bölgelerinde kurulacak işitme tarama merkezleri için Kırgızistan Sağlık Durumu Bakanlığına 3 adet işitme tarama cihazı hibe edildi.

Cihaz devir teslim töreninde, eğitime katılan 85 Kırgız afiyet personeline de sertifikaları takdim edildi. Oş’ta düzenlenen eğitimlerde ise 31 sağlık durumu personeline sertifikaları verilmişti. Kırgızistan Sağlık Durumu Bakanı Talantbek Batıraliyev’in iştirak ettiği törende TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Eşsiz Öztürk, TİKA Bişkek Program Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Evren Rutbil, AID yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Koçoğlu ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu da hazır bulundu.

“Sağlık sektöründe yeniliklere ihtiyaç duyuyoruz”

Sıhhat Bakanı Batıraliyev konuşmasında, Türkiye’ye ve TİKA yetkililerine Kırgızistan’daki sağlık durumu sektörüne verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Batıraliyev, ülkenin sağlık durumu sektöründe sorunlar olduğunu dile getirerek, laf konusu sektörde yeniliklere ihtiyaç duyduklarını vurguladı. TİKA’nın sağlığın yanı sıra bilim, teknoloji, ulaşım gibi birçok alanda takviye sağlayan milletlerarası bir takviye kuruluşu olduğunu bildiren Batıraliyev, TİKA’dan bu tür destek programlarını ülke genelinde ulaşımı zor olan yerleşim birimlerinde de yapmasını istedi. Batıraliyev, eğitim programına katılan sağlık çalışanlarını kutlayarak, bilgi ve deneyimlerin halkın hizmetinde başarılı bir şekilde kullanılması gerektiğine dikkati çekti.

TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Öztürk ise Kırgızistan’da yürütülen projelerin Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kadim dostluğun manâlı bir göstergesi olduğunu, Türkiye’nin arkadaş ve kardeş ülkelere deneyim ve birikimlerini alıntı yapmak için yoğun uğraş içinde olduğunu belirtti. Öztürk, “Türkiye olarak kardeşlerimize, tecrübemizi, veri ve birikimimizi adapte etmek için gayret gösteriyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye’nin son 15 yılda afiyet alanında önemli reformlar yaptığını hatırlatan Öztürk, Bakan Batıraliyev’in, Türkiye’nin sıhhat alanındaki tecrübelerinin Kırgızistan’ın afiyet alanına aktarımını ciddi bir kazanç olarak gördüğünü dile getirdi.

“Bişkek ve Oş’da toplam 160 afiyet çalışanına eğitim verildi ve 121 bebek işitme taramasından geçirildi”

Yenidoğan işitme taraması farkındalığı projesinin uygulanmasında tahsis alan Prof. Dr. M. Tayyar Kalcıoğlu da, Kırgızistan’da yeni doğan bebeklerde tarama yapılmasını sağlayarak duymalarında herhangi bir sorun olup olmadığını belirlemek ve çocuklarda işitme ve söylev engeli olmasını önleyecek rehabilitasyon ve tedavilere imkan tanımayı amaçladıklarını söyledi. Kalcıoğlu, Bişkek ve Oş’da sona eren dört eğitim programında, toplam 160 sıhhat çalışanına eğitim verildiğini ve 121 yeni doğan bebeğin işitme taramasından geçirildiğini kaydetti.

Goncagül Özcan