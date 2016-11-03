TİKAdan Tunusa gastronomi atölyesi

TİKA göre başkent Tunus’ta ekolojik üretim ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında manâlı araştırmalar gerçekleştiren derneklerin başında gelen GDA Sidi Amor Derneği işbirliğinde Sidi-Amor bölgesinde kurmuş oldukları ekolojik tesis içerisindeki faaliyetleri çeşitlendirmek ve bölge halkına yönelik mesleki eğitim ve istihdam programlarını cesaretlendirmek nedeniyle yüksek donanımlı Gastronomi Atölyesi kuruldu. Gastronomi Atölyesi doğruca bölgede yetiştirilen zirai ve doğal ürünlerin üretime kazandırılması sağlanarak, kırsal alanlarda yaşayan kadınların atölyelerde eğitim alması ve meslek sahibi olmaları sağlanacak. GDA Sidi Amor Derneği Başkanı, projenin bayan ve gençlere karşın mutfak sanatının aktarılmasına, mesleki eğitim programlarının düzenlenerek atölyede eğitim görecek şahısların iş edindirilmesine ve doğal kaynakların kullanımıyla Tunus geleneksel mutfağın canlandırılmasına katkı maddesi sağlayan proje için TİKA’ya teşekkür etti.

Benan Özben